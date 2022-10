“Não mostrou a que veio como deputado” atacou Juari

O segundo turno já está movimentando os políticos da Capital e ontem (4), durante a sessão ordinária o Prof Juari (PSDB), usou a tribuna para fazer um apelo aos servidores em relação ao segundo turno pedindo voto para o candidato Eduardo Riedel (PSDB).

O Estado terá o segundo turno com os candidatos ao governo Eduardo Riedel (PSDB) ex-secretário de governo de Reinaldo Azambuja e Capitão Contar (PRTB), deputado estadual. Contar teve 26,71% e 25,16%Riedel e agora brigam por este espaço.

Juari também agradeceu seus votos a deputado federal, que o fizeram o primeiro suplente na Câmara dos deputados e disparou. “Esta é uma eleição que exige atenção porque um deputado que ficou tanto tempo na assembleia legislativa, e não mostrou para o que veio é de se pensar. Este momento requer muita atenção e peço aos servidores públicos, neste segundo turno, que votem no Eduardo Riedel”, convocou o professor.

Durante a sessão muitos colegas vereadores parabenizaram a votação de Juari teve 20.634 mil votos e se o partido tive feito quatro parlamentares ele estaria dentro.

