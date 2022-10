Com lote de CoronaVac vencido, população não encontra doses em postos de saúde

Sesau confirmou perda das doses e promete distribuir 900 vacinas para atender a população

Com lotes das vacinas CoronaVac vencidos, a população tem ficado sem vacina para COVID-19 em Campo Grande. O imunizante, que também se aplica ao público infantil, está em falta em muitas das unidades de saúde. O Estado entrou em contato com algumas das unidades de cada região da Capital, onde há maior procura, para saber se há doses disponíveis ao público.

Segundo leitora, que preferiu não ser identificada, a USF Jockey Club e a UBS Aero Rancho, ambas da região do Anhanduizinho, estavam com lote de vacinas vencido, nessa segunda-feira (3). Procurando pelo imunizante para aplicação infantil, não foi possível a vacinação da criança, em razão da falta de imunobiológicos dentro do prazo de validade.

Entrando em contato com os demais pontos de vacinação da Capital, na região do Bandeira, a USF Universitário também relatou não ter doses da vacina no momento.

Já na UBS 26 de Agosto, da região do Centro, na USF Zé Pereira, da região do Imbirussu, e na USF São Conrado, da região do Lagoa, estas afirmaram ter a dose da vacina para aplicação imediata, dentro da validade.

A reportagem não conseguiu contato com as demais unidades de saúde das outras regiões da cidade.

Reabastecimento acontece nesta semana

Segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), “no último dia 30 de setembro, um lote do imunizante CoronaVac venceu, sendo necessário ser retirado das unidades de saúde para substituí-lo, por outro ainda dentro da validade, contudo, já ciente da aproximação da data, a Secretaria Municipal de Saúde notificou a SES, sobre a necessidade de novas doses, sendo informada de que não havia um novo lote para ser encaminhado”, explicou.

Ainda segundo a secretaria, cerca de 900 doses de outro lote estão em estoque neste momento na câmara fria do município, e serão distribuídas, ao longo da semana, para as unidades que estão sem vacina a fim de que, assim, o esquema vacinal das crianças que iniciaram com a CoronaVac seja corretamente finalizado.

Questionada sobre os motivos que levaram a essa perda, a secretaria destaca que não é possível indicar que tenham ocorrido apenas pela baixa adesão do público infantil. “As doses estavam distribuídas nas unidades, não sendo possível, antes do recolhimento de todas, informar quantas venceram. Reforçamos mais uma vez que a secretaria acompanha de perto a validade de todos os lotes de todas as vacinas, estejam eles distribuídos ou em estoque na câmara fria do município. Apesar de apresentar uma baixa procura pelo imunizante, principalmente no grupo de crianças, que não podem completar o esquema vacinal com dose de outro fabricante, diferentemente do adulto, não é possível fazer uma associação direta ao vencimento das doses a esse fato”, finalizou.

Público estimado

Dados levantados apontam que, em Campo Grande, são aproximadamente 18.659 crianças entre 3 e 11 anos de idade, e deste total, apenas 42% receberam a primeira dose da vacina e, até o momento, somente 25% de todo o público completou o esquema vacinal. Apesar de o imunizante estar disponível para toda a população a partir desta faixa etária, a procura da vacinação para este público tem sido baixa.

