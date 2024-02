Segunda vítima de acidente entre ônibus e caminhão morre em Ponta Porã

Morreu na noite de sexta-feira (23), no Hospital Regional de Ponta Porã, Emiliano Benites, de 50 anos, motorista do ônibus que transportava trabalhadores rurais, que se envolveu em um acidente com um caminhão munk, na noite de quinta-feira (22), em uma estrada vicinal no distrito de Vista Alegre, em Maracaju. Emiliano deixa três filhos.

Conforme o boletim de ocorrência, o condutor do caminhão, Brendo Santos do Nascimento, 25 anos, tentou realizar uma ultrapassagem, mas teve a visibilidade comprometida devido a poeira na estrada, resultando em uma colisão frontal com o ônibus. Brendo faleceu na noite de quinta-feira (22), após ser levado para o hospital em Maracaju.

De acordo com reportagem publicada no site Maracaju Speed, Emiliano sofreu ferimentos nas pernas, nos braços, além de traumatismo de tórax. Mesmo sendo socorrido e levado para o Hospital Municipal de Antônio João e, posteriormente, transferido para Ponta Porã, não resistiu e morreu. O trabalhador que estava no caminhão, de carona, segue internado em estado grave.

