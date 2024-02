Michele Comanda maior movimento de mulheres conservadoras de MS

Com a presença de mais de 3.800 pessoas, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro comandou o primeiro grande ato da Direita em Campo Grande na manhã de ontem, num evento promovido pelo PL Mulher de Mato Grosso do Sul. Também esteve presente ao evento a vice-presidente do PL nacional, deputada federal Amália Barros, sendo que ambas destacaram a importância do partido eleger candidatas comprometidas com a defesa de valores conservadores.

Em seu discurso, a ex-primeira Dama disse que o mais importante é que as mulheres do PL e dos partidos de direita mantenham a defesa dos valores da família e em todos os municípios do estado de Mato Grosso do Sul. “Vamos eleger muitas mulheres para podermos ter voz e possamos participar de uma forma diferente na política, buscando trazer a palavra de Deus e da família”, afirmou Michelle Bolsonaro.

A presidente do PL Mulher de Mato Grosso do Sul, Naiane Bitencourt, disse durante o evento que o encontro demonstra que a política nova no Mato Grosso do Sul e no Brasil começa com a participação da mulher. “Esse encontro mostra que a mulher de direita tem a capacidade de refazer a política, é um recomeço que todos os brasileiros defendem e isso se dá com a apresentação de candidaturas que correspondam aos anseios da mulher conservadora”, disse Naiane.

A presidente do PL Mulher de Campo Grande, Ana Portela, também esteve presente ao evento e destacou que chegou a hora da mulher se filiar ao partido e assumir uma participação efetiva na política do país. “Chegou a nossa hora, conclamo a mulher de Campo Grande a se filiar ao partido e venha participar da eleição deste ano”, conclui Ana Portela.

Homens

Apesar de destinada às mulheres a manifestação contou com a presença das principais lideranças do Partido com o deputado federal Rodolfo Nogueira e os deputados estaduais João Henrique Catan, Coronel David e Neno Razuk além de prefeitos e vereadores e vereadoras de todos os municípios de Mato Grosso do Sul.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.