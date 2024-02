Tragédia em Ponta Porã: Condutor de caminhão munck morre em colisão com ônibus

Na noite de quinta-feira (22), uma colisão entre um caminhão munck e um ônibus nas proximidades da Fazenda Serrinha, em Ponta Porã, resultou na morte de Brendo Santos do Nascimento, de 25 anos. O jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu a caminho do hospital, a 313 km de Campo Grande. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, Brendo conduzia o caminhão munck pela estrada rural entre Maracaju e Ponta Porã, acompanhado por um passageiro, quando o acidente ocorreu. Ao tentar realizar uma ultrapassagem de um caminhão, a visibilidade foi comprometida pela poeira na estrada, resultando em uma colisão frontal com o ônibus.

O ônibus, seguia para a sede da fazenda para buscar trabalhadores, teve a parte da frente totalmente destruída, assim como o caminhão munck. O motorista do ônibus foi socorrido e levado ao hospital local, sendo posteriormente transferido para a Santa Casa de Campo Grande devido à gravidade dos ferimentos.

Brendo, foi encaminhado ao hospital de Maracaju, mas lamentavelmente não resistiu aos ferimentos e morreu durante o trajeto, conforme consta no boletim. O passageiro do caminhão munck também ficou ferido, mas, até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dele.

