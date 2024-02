Fronteira: mansão é atacada com nove tiros em Ponta Porã

Na noite de sexta-feira (23), em Ponta Porã, cidade que faz fronteira com o Paraguai, distante 323 km de campo Grande, ocorreu um ataque a uma residência localizada na Avenida Presidente Vargas, em um bairro nobre da cidade. A ação deixou marcas visíveis, mas não resultou em vítimas.

Conforme informações de testemunhas, a residência foi alvo de atiradores que dispararam nove vezes contra a janela de vidro, deixando-a parcialmente destruída. A polícia foi acionada para investigar o caso, mas até o momento não há informações sobre a autoria do atentado.

A Avenida Presidente Vargas, conhecida por movimentação residencial e comercial, tornou-se cenário de um crime que intriga a população. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o atentado, e a identidade do proprietário do imóvel não foi divulgada pelas autoridades.

