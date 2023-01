Anvisa proíbe mais sete pomadas de cabelo; veja quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou na segunda-feira, 17, a regularização de sete pomadas modeladoras para cabelos por não cumprimento de normas sanitárias vigentes. Com a decisão, as empresas não poderão mais fabricar esses produtos.

A medida se soma à Resolução – RE nº 73/2023, publicada em no último dia 12, que já havia cancelado a regularização da pomada modeladora para tranças anti-frizz Be Black.

Em nota, a Anvisa informou que alguns dos produtos já foram objeto de medidas restritivas no âmbito da comercialização e do uso, e que, com a atual resolução, fica proibida também a sua fabricação.

Lista dos produtos

Estão proibidos de serem fabricados os seguintes produtos:

Pomada Modeladora para Tranças Anti-frizz Be Black (da empresa Cosmetic Group Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli);

Pomada Black – Essenza Hair, e Pomada Modeladora para Tranças Boxbraids – fixa liss (ambas da Evolução Indústria de Cosméticos);

Pomada Braids Hair (da Galore Indústria e Comércio de Cosmético Eireli);

Pomada Cassu Braids Cassulinha Cabelos e Pomada Braids Tranças Poderosas Esponja Magic, (ambas da Microfarma Indústria e Comércio);

Rosa Hair Pomada Modeladora Mega Fixação 150g, (da Morandini Indústria e Comércio de Cosméticos);

Pomada Modeladora Master Fix Black Ser Mulher, (da Supernova Indústria, Comércio e Serviços)

O que fazer se você tiver o produto

A Anvisa orienta os consumidores que tenham em casa os produtos fabricados especificamente pela Microfarma Indústria e Comércio Ltda entrar em contato com a empresa para verificar a forma de devolução, uma vez que a empresa deverá recolher todos os produtos disponibilizados no mercado.

Já a recomendação para os estabelecimentos que tenham o produto, como salões, é suspender a utilização das pomadas imediatamente em seus clientes.

