Senadora se diz ON e acaba mal interpretada no twitter

No mundo do Twitter uma mensagem viraliza em um piscar de olhos, e na noite de ontem (16), a senadora e ex-candidata a presidente da República, Soraya Thronicke ( União Brasil), usou sua conta para declarar que estava ON, pronto, foi o suficiente para entender que não se tratava de política, mas sim de seu estado civil.

Para os internautas a afirmação estar ON quer dizer estar livre, disponível, pronta para relacionamentos mas em seguida após a repercussão a senadora voltou ao Twitter e esclareceu que estar ON seria na política. “Pessoal, vamos esclarecer: ON, para mim é estar na ativa, no sentido de trabalho! Jamais imaginei a conotação que a internet daria. Não estou solteira!”, prontamente pontuou.

Na época da eleição a senadora também causou alvoroço nas redes e conquistou votos por seu charme e beleza. O mal entendido de ontem deve, por alguns segundos, ter feito muitos fãs suspirarem.

