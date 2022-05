Secretaria de Finanças presta contas aos vereadores amanhã

A audiência pública que irá prestar contas do Poder Executivo, referente ao exercício financeiro do 1º quadrimestre, acontece amanhã (27), na Casa de Leis de Campo Grande. O encontro é realizado pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Campo Grande.

Na audiência, a Prefeitura fará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, conforme preconiza o § 4º do Art. 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000. Os dados são repassados em Audiência Pública, quando podem ser verificados investimentos prioritários, metas e o comprometimento da receita com gasto com pessoal, e fiscaliza os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

