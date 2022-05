Tarot: Confira a carta do dia

Em tiragem feita no tarot para o dia de hoje, a carta que se apresentou foi a da “Imperatriz”.

A carta é regida pelo planeta Vênus, planeta do amor e da harmonia. É a deusa do amor incondicional, e sem ela, tudo seria sombrio e sem vida. Essa carta muitas vezes simboliza a realização.

Com sua coroa de ouro, a Imperatriz apresenta-se a nós sentada de frente, em uma atitude que não deixa dúvida alguma a respeito da sua disponibilidade e da sua benevolência. Seu mundo é um lugar perfeito, formoso, ideal, de generosidade e amor, totalmente natural, sem artificialidades.

A carta te diz que você está prestes a experimentar um momento de abundância em sua vida, e irá colher os frutos do trabalho passado, além de poder expandir e desenvolver a criatividade e a maternidade.

Um relacionamento importante pode ter terminado recentemente, e você está experimentando os resultados desagradáveis e dolorosos. Lembre-se da natureza cíclica da Imperatriz, e encoraje-se com o conhecimento de que um novo período de crescimento está a caminho.

No âmbito da saúde, não abuse das próprias forças, cuide bem do trato digestivo, sobretudo do intestino. Lembre-se que o excesso faz mal.

Ainda que a carta traga boas notícias para a sua economia, é importante frear os gastos. Controle-se quando vir a vontade de querer gastar par agradar os outros e querer causar boa impressão.

Tiragem feita pela Chá com Tarot

Acesse também as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: