Em Três Lagoas, Carreta oferta serviços de beleza gratuito para a população

Em Três Lagoas, o clima deste final de mês será de transformação no visual, com a Carreta da Beleza “La Brizza”, que tem o objetivo de promover empoderamento e autoestima em homens e mulheres do município, no dia 30 desse mês, com serviços de corte, coloração e hidratação.

A Carreta vai permanece por 3 dias na cidade. Depois, segue para o Distrito de Arapuá onde também realizará atendimento aos moradores da região.

A carreta tem a capacidade de realizar 50 atendimentos diários, sendo possível estender para até 60 de acordo com a demanda.

A Diretora de Gestão de Assistência Social, Vera Helena, explicou que o trabalho de embelezamento vai muito além da aparência, transforma a forma como a pessoa enxerga a si mesmo e em relação ao seu lugar no mundo.

“Muitas vezes estas pessoas têm vergonha da própria imagem e o processo de embelezamento devolve a autoestima e o empoderamento, o que permite se redescobrirem diante da vida. Estamos trabalhando o poder da autoimagem em nossos grupos de convivência”, ressaltou a diretora.

Como participar do projeto

Para garantir uma vaga, os interessados procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de referência do seu bairro e realizar a inscrição. Veja a lista.

Vale lembrar que as pessoas que já são acompanhadas nos grupos de convivência ou no PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) já estão sendo pré-selecionados.

Serviços

Em Três Lagoas a carreta vai ficar estacionada no pátio da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), que fica em frente à Lagoa Maior na Avenida Aldair Rosa de Oliveira.

Os atendimentos acontecem nos dias 30 e 31 de maio e 1 de junho.

Já no Arapuá, o atendimento acontece no dia 2 de junho. Vale ressaltar que a equipe volante da Assistência Social estará no Distrito realizando agendamentos prévios e a população também pode entrar em contato via telefone com o CRAS Ruth Máximo Filgueiras pelo 67 3929 – 1450.

