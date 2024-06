Vacinação na Capital: shoppings, escola e supermercado são pontos de imunização no fim de semana

E tem vacinação neste fim de semana na Capital. Diversos pontos disponibilizam todas as vacinas do calendário, incluindo a da gripe, poliomielite e Covid-19.

Confira o dia e horários das ações itinerantes de vacinação da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau):

Sábado (22)

A vacinação acontece em ação social das 8h às 13h, na E.M Senador Rachid Saldanha Derzi, no Jardim Noroeste, Pátio Central Shopping;

Das 8h às 16h30 e no Fort Três Barras, das 8h às 16h30.

Domingo (23)

O atendimento será das 11h às 19h, no shopping Norte Sul Plaza

A vacinação na Capital

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, reforça a orientação para que a população de Campo Grande aproveite o fim de semana para colocar a vacinação em dia. “A imunização é a ferramenta mais eficaz para proteger nossa comunidade contra diversas enfermidades”, destaca.

Conforme a secretária, a Sesau tem adotado diversas estratégias para facilitar o acesso e aumentar a cobertura vacinal. “Além de manter as unidades de saúde abertas, a Secretaria realiza ações itinerantes em locais de grande circulação, como shoppings e supermercados. Essas iniciativas visam atrair e atender a população de maneira mais prática e acessível”, complementa.

A secretária reforça ainda o compromisso em garantir que todos tenham a oportunidade de se proteger e proteger suas famílias. “A vacinação não é apenas um ato individual, mas um gesto de responsabilidade coletiva. Contamos com a colaboração de todos para que possamos evitar surtos de doenças e manter a saúde pública em nossa cidade. Aproveite o fim de semana, visite um dos pontos de vacinação e ajude a construir um futuro mais saudável para todos nós”, finaliza.

Durante a semana as doses estão disponíveis nas 74 unidades de saúde de família espalhadas pelas sete regiões urbanas e distritos do município.

