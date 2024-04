Rose oficializa pré-candidatura e sai da Sudeco até o fim de abril

Decisão foi tomada após reunião com a direção nacional do partido

“Vou começar colocar a pré-candidatura na rua e passar mais tempo em Campo Grande a partir de agora”. Esta foi a afirmação de Rose Modesto ao anuncia que deixará a Sudeco (Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste) para concorrer à Prefeitura da Capital. A decisão foi tomada ontem (2), após reunião com a direção nacional do partido. Rose se desincompatibiliza do cargo que ocupa até o final de abril, mas desde já começa a aumentar o tempo de dedicação aos contatos políticos e a preparação do seu Plano de Governo.

“O partido realizou cinco pesquisas qualitativas e quantitativas desde o mês de agosto e verificou-se que o meu nome está consolidado junto ao eleitorado de Campo Grande e isso fundamentou a decisão de lançar uma candidatura própria em Campo Grande”. Esta foi a afirmação da parlamentar que participou de reunião o diretório nacional onde consolidou que deverá concorrer pela segunda vez a Prefeitura de Capital de Mato Grosso do Sul.

Rose Modesto explicou que gostaria antecipar a saída, mas diz que ficará por mais um período, atendendo a pedido do Governo Federal e da própria direção do União Brasil, que deseja que ela participe do processo de definição do seu sucessor. “Tem muitos projetos em andamento e há necessidade de deixar a Sudeco em ordem, pois poderia sofrer prejuízos se a troca viesse a ser feita de forma desorganizada”, afirmou Rose Modesto.

Articulação

Já de imediato Rose anunciou que deverá trazer para Campo grande o projeto da direção nacional do partido que se chama ‘’Diálogos com União’’ que percorre o Brasil inteiro para atrair apoiadores e que também possibilita a construção de um plano de governo com as demandas dos cidadãos. A partir de agora, irá construir uma pré-campanha e andar pelos bairros da cidade e a vinda deste projeto deve acelerar a pré-campanha até a realização das convenções entre julho e agosto.

Com relação aos possíveis aliados, Rose modesto afirmou que já vinha conversando com representantes de diversos partidos como MDB, PSB, PDT, PT e o próprio governador Eduardo Riedel para construir um projeto para Campo Grande. ” Cidade está muito maltratada e será preciso a união de todos que aqui residem para reconstruir o que foi destruído nos últimos anos”, afirmou Rose Modesto

Pré-candidatos

Com a abertura da janela partidária no dia 7 de março e agora com a definição de Rose Modesto aumentou consideravelmente o número de pré-candidatos a prefeito de Campo Grande e o número final que será conhecido após as convenções. O número, que se aproxima de 10, já representaria um recorde uma vez que na eleição passada a Capital teve sete concorrentes ao cargo que hoje é ocupado por Adriane Lopes.

Beto Pereira (PSDB), Rose Modesto (União Brasil), André Luiz (PRD), Beto Figueiró (Novo), Camila Jara (PT), Adriane Lopes (PP), Rafael Tavares (PL) e André Puccinelli (MDB). Existe ainda possibilidade de Lucas de Lima (PDT) manter a sua candidatura, apesar de ter manifestado seu descontentamento com a filiação de Marquinhos Trad para ser candidato a vereador.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia Mais