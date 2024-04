Em Dourados, homem é executado com tiro na cabeça

Um homem identificado como Mário Sérgio de Oliveira Matos, de 35 anos, foi executado com um tiro na cabeça enquanto estava em um bar na madrugada desta quarta-feira (03). O bar está localizado na Vila Ubiratã, em Dourados.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, testemunhas presentes no local relataram que momentos antes do crime, Mário estava jogando sinuca e enviou um áudio para sua ex-companheira, dizendo para ela ficar com seu atual companheiro “noiado” e continuou falando que não tinha medo do “Soldadinho do inferno”.

Instantes depois, dois homens chegaram em uma motocicleta de origem paraguaia e entraram no estabelecimento usando capacetes. Em seguida, um deles mirou a arma na cabeça da vítima, que estava de costas mexendo no celular, e o tiro foi efetuado, levando Mário a óbito antes da chegada dos bombeiros.

A polícia teve acesso ao celular da vítima e após os áudios de Mário, a mulher respondeu que era para ele parar de ligar fora de hora. No final do último áudio, ainda é possível ouvir o barulho de dois disparos de arma.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais