Deputado propõe afixação de cartazes com instruções sobre a manobra de Heimlich

Na Capital, um homem se engasgou com pedação de carne e não conseguiu. Ele participava de festa de casamento em um buffet. Tragédia que talvez pudesse ter sido evitada se a manobra de primeiros socorros citada tivesse sido aplicada.

O deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou nesta terça-feira (02), na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ilustrativos sobre o método pré-hospitalar denominado Manobra de Heimlich (“abraço da vida”). A proposta pede que avisos devem ser expostos para o público nos hotéis, restaurantes, salões de festas e nas praças de alimentação dos shopping centers.

A proposta de lei ainda explica que nos cartazes devem estar presentes as ilustrações com o passo a passo sobre o método hospitalar tanto em adultos como em bebês; os números de telefone do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) (192) e do Corpo de Bombeiros (193) e a seguinte mensagem em seu rodapé: “Este é um serviço de utilidade pública e as informações aqui contidas destinam-se exclusivamente à aplicação em situações emergenciais que coloquem a vida em risco imediato, devendo ser tratadas com toda a seriedade e respeito!”.

A fixação dos cartazes ajuda a população a conhecer o procedimento e pode, inclusive, evitar desfechos trágicos.

Eis aqui o teor do Projeto de Lei:

“Dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ilustrativos sobre o método pré-hospitalar denominado Manobra de Heimlich (“abraço da vida”) nos locais que especifica.”. Art. 1º Fica instituída a obrigatoriedade da afixação de cartazes ilustrativos sobre o método pré-hospitalar denominado Manobra de Heimlich (“abraço da vida”) nos hotéis, restaurantes, salões de festas e nas praças de alimentação dos shopping centers.

§ 1º Para os efeitos desta Lei o cartaz deverá conter:

I – ilustrações passo a passo sobre o método hospitalar denominado Manobra de Heimlich tanto em adultos como em bebês;

II – os números de telefone do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) e do Corpo de Bombeiros (193); e

III – a seguinte mensagem em seu rodapé: “Este é um serviço de utilidade pública e as informações aqui contidas destinam-se exclusivamente à aplicação em situações emergenciais que coloquem a vida em risco imediato, devendo ser tratadas com toda a seriedade e respeito!”.

§ 2º Os cartazes de que tratam este artigo deverão ter as medidas mínimas no formato

A2 (594 mm de largura e 420 mm de altura), com texto impresso com letras

proporcionais às dimensões da área do local e do cartaz.

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei exige que os estabelecimentos que especifica mantenham afixados cartazes orientativos sobre a execução da compressão abdominal conhecida como “abraço da vida” ou “manobra de Heimlich”.

Trata-se de uma técnica de primeiros socorros utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de alimento ou qualquer corpo estranho que obstrua as vias respiratórias de uma pessoa.

Quando um adulto engasga, alguns sinais são perceptíveis e imediatos como ausência de fala, falta de ar súbita, tosse e inquietação. Nas crianças, percebe-se tosse persistente, falta de ar, chiado no peito, rouquidão quando a aspiração do objeto é parcial. Em sendo total, a criança não esboça sons, fica apática com o corpo inerte, lábios e mãos arroxeadas.

A manobra de Heimlich, criada em 1974 pelo médico Henry Heimlich, é um procedimento de primeiros socorros para casos de asfixia causada pela obstrução das vias respiratórias, como o engasgo, o que impede a pessoa de respirar. O procedimento é diferente conforme a idade e deve ser realizado até a chegada da equipe profissional de emergência. Se a pessoa perder a consciência, deve ser levada imediatamente a uma unidade de urgência, pois o procedimento, neste caso, não é indicado. A equipe de urgência (192) ou de emergência (193) deve ser imediatamente acionada em todos os casos.

Sempre é muito gratificante contribuir para salvar a vida de alguém, sendo certo que precisamos sensibilizar pessoas que possam fazer a diferença em momentos que exijam pronta intervenção, tendo em conta o fator tempo nesse tipo de situação é extremamente importante, visto que, se a pessoa passar muito tempo engasgada, sem respirar, poderá sofrer várias consequências, inclusive ir a óbito.

De triste lembrança, aliás, fato recente que ocasionou o falecimento de um jovem pecuarista de nossa Capital, Ricardo Lago Zaher, de 30 anos, que se engasgou com pedação de carne e não conseguiu mais respirar enquanto participava de festa de casamento em um buffet localizado no Parque das Nações Indígenas, tragédia que talvez pudesse ter sido evitada se a manobra de primeiros socorros citada tivesse sido aplicada. Com essas razões, com o intuito de disseminar as informações de utilidade pública que podem contribuir para salvar vidas é que solicito o imprescindível apoio de meus nobres pares para aprovação do presente projeto de lei.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Com informações da assessoria