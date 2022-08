Madrugada registra mínima de 4ºC com geada em MS

A quinta-feira (11) foi gelada mais uma vez em Mato Grosso do Sul devido a frente fria que atinge o Estado nesta semana. A madrugada de hoje registrou a mínima de 4,1ºC em Rio Brilhante, e houve geada no município de acordo com o meteorologista Natálio Abraão.

De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS) o tempo fica firme e sem chuvas. O meteorologista ainda diz que o Estado deve ficar sem precipitação para os próximos dez dias e o clima deve esquentar mas o frio continua de manhã e a noite.

Em Campo Grande a mínima registrada foi de 8ºC e a máxima não deve passar dos 21ºC. Em Santa Rita do Pardo e Ponta Porã a mínima também foi gelada, em torno dos 5ºC. Bonito, Angélica e Nova Alvorada do Sul ficaram com mínimas de 6ºC e as máximas variam entre 22ºC e 23ºC.

De acordo com a previsão a massa de ar frio deve permanecer no Estado até a sexta-feira (12) e as mínimas previstas são de 11ºC em Dourados, Porto Murtinho e Ponta Porã, 12ºC em Campo Grande, Coxim, Três Lagoas e Corumbá.

Ainda de acordo com o Cemtec as chuvas devem voltar nos dias 17 e 18 de agosto e uma nova frente fria deve atingir o Estado por conta das chuvas. Já no dia 19 espera-se temperaturas mínimas entre 5ºC e 7ºC no extremo sul e 7ºC 10ºC no centro sul de MS.