Dia dos Pais movimenta supermercados na Capital e prevê aumentar vendas em até 12%

Previsão é de que a data movimente mais de R$ 21 milhões em comemorações

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado

Além de aquecer o comércio, o Dia dos Pais também promete movimentar as vendas nos supermercados, com aumento de até 12%. Aliado a isso, segundo pesquisa realizada pela Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul), a previsão é de que a movimentação financeira para as comemorações fique em torno de R$ 21,9 milhões.

O levantamento mostra que 79,60% das pessoas pretendem passar a data reunidas com o pai e comprarão ingredientes para o preparo de uma refeição.

O presidente da Amas (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), Denyson Prado, avalia a data como uma das mais importantes para o setor.

“É um dos finais de semanas mais importantes, junto com Dia das Mães, Natal e Páscoa, porque é quando as famílias se reúnem para confraternizar e, automaticamente, já compram mais carne para fazer churrasco, mais massas para lasanhas e esses tipos de produtos. Estimamos que o faturamento aumente de 8 a 12% nas lojas nesse período, comparado a outros fins de semana”, dispara.

O gerente nacional de marketing do Fort Atacadista, Gustavo Petry Custódio, também atribui o dia como uma oportunidade de reunir a família e, consequentemente, fazer com que as pessoas comprem mais nos mercados.

“As datas comemorativas sempre trazem movimentação às lojas. São consumidores buscando ingredientes para uma refeição especial, bem como itens de bazar e bebidas para presentes. O atrativo adicional fica por conta dos preços diferenciados com a utilização do nosso cartão de crédito, o Vuon Card”, explica.

As datas comemorativas, com suas particularidades, aquecem a economia, mas a comemoração em casa é a opção mais barata segundo a economista do Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), Andreia Ferreira.

“A data comemorativa tem sua importância, mas dessa vez vai mudar o perfil de consumo, porque preparar um almoço ou jantar em família terá um gasto, mas não vai ser tão elevado como fazer refeição fora, comprar presente caro, então a movimentação é mais tímida”, calcula.

No Estado

Em Mato Grosso do Sul, a perspectiva é de gerar R$ 92,8 milhões em comemorações. Embora o valor seja alto, ainda é 12% menor que no ano anterior em comemorações, de acordo com o levantamento da Fecomércio. O gasto médio previsto é de R$ 152,80 por pessoa.

