Nova Lima: Comerciantes comemoram nova economia da região

Por Michelly Perez – Jornal O Estado MS

Dando continuidade para a série de reportagens especiais produzidas pelo jornal O Estado, para comemorar os 123 anos de Campo Grande, na edição desta quarta-feira (10) será a vez de mostrar as conquistas consolidadas em um dos bairros mais antigos da Capital, o Nova Lima, que agora desfruta uma nova realidade econômica, com o fortalecimento do comércio regional e a abertura de novos negócios em diferentes setores. Tudo isso graças aos investimentos em infraestrutura nos últimos anos, como as obras de asfalto e drenagem, realizadas pela prefeitura e pelo Governo do Estado.

Quem passa pelas principais avenidas e vias públicas do bairro já consegue perceber a diferença, elas, que antes eram de chão batido, agora estão asfaltadas, mudando a vida da população e dos comerciantes do local, que antes conviviam com poeira, buracos, alagamentos e péssimas condições de acesso. O cenário agora é diferente. “Nós sofremos demais, aqui na minha rua a enxurrada descia e não dava nem para andar, imagina para receber clientes”, descreveu Fábio Santos, dono de uma mercearia na Avenida Francisco Pereira Coutinho.

O empreendimento, que antes servia para atender aos moradores das proximidades, agora conta com clientes de outros bairros, o que segundo Santos mostra que seu comércio valorizou e a cada dia ganha novos clientes. “Agora, com a avenida asfaltada, vem gente de vários bairros vizinhos, antes dava até vergonha de receber clientes de outros lugares pelas condições da rua. Aumentou o movimento, acabou a poeira e o bairro está em evolução. Só temos de agradecer”, comemorou.

Há 12 anos no bairro, Glaudenir Alves, dono de uma borracharia, conhece bem a realidade e o sonho dos moradores do bairro Nova Lima de ver as ruas asfaltadas e destaca que, após os investimentos, a realidade mudou. “Agora melhorou 95% do que era antes, pois nosso comércio valorizou com o asfalto e muita gente nova passou a frequentar, muitas vezes até o vizinho de outras ruas não vinha aqui. O bairro também cresceu, aqui não tem mais poeira, erosão e mato”, pontuou.

Quem conheceu na pele as dificuldades provocadas pelas condições que o bairro oferecia em anos anteriores é Michele Areco, que tem uma loja de variedades, e as dificuldades eram muitas quando não tinha asfalto. “Quando chovia era um problema, tinha muitos buracos e o acesso era mais difícil. Agora melhorou muito, valorizou nosso comércio, aumentou as vendas”, afirmou.

A felicidade é tamanha que Neuza Gomes, dona de um bar na Avenida Carlota Joaquina, agora pode confirmar que se sente em um verdadeiro paraíso. “Moro aqui faz 30 anos. Antes era muito complicado, o asfalto novo melhorou o comércio, deu nova imagem para o bairro, que agora é visto de forma diferente.” Ela inclusive tem mais uma loja e um salão de beleza no bairro. “Melhorou bastante, a evolução foi grande”, ressaltou.

Novos empreendimentos

Além de melhorar o comércio local, as obras de pavimentação, por meio da parceria entre o Governo do Estado e prefeitura, ampliaram o desejo de investidores e de novos comerciantes que optaram pelo bairro Nova Lima para a abertura de seus novos empreendimentos. “Abrimos a loja em novembro do ano passado e se aqui não tivesse asfalto, provavelmente iria para outro local, pois precisa de uma estrutura adequada para receber os clientes”, contou Rafaela Riso, vendedora de uma nova loja de roupas na Avenida Francisco Pereira Coutinho.

Já Reinaldo Mocuta, vendedor em uma ótica aberta há dois meses, destacou que as boas condições foram essenciais na definição do bairro para empreender, uma vez que a obra trouxe “valorização e dá credibilidade” ao seu negócio. “A expectativa é positiva, pois o bairro está crescendo, com perspectiva da vinda de uma vila gastronômica e um novo residencial aqui perto, que vai melhorar as vendas”, citou.

Morador do bairro desde a década de 1980, José Vicente da Silva conta que a situação melhorou 100% e que o sonho de ver as ruas asfaltadas, por fim, se fez realidade. “Quando cheguei aqui comprei um terreno, mas não tinha água, luz e nem asfalto, as coisas eram muito difíceis. Sofremos bastante até conseguirmos este asfalto que melhorou muito aos moradores e comerciantes. Minha gratidão ao Governo do Estado pela obra”, pontuou.

Desde 2017 a região do Nova Lima recebeu duas etapas em obras de asfalto e drenagem, que juntos chegaram a 54 km de pavimentação. Já foi iniciada neste ano a terceira fase, que vai ter 29,1 km de asfalto e 3 km de recapeamento. O Governo do Estado contribuiu com este projeto com o repasse de R$ 26 milhões ao município, em recursos para o asfalto no bairro e outras obras na cidade.

