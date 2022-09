O fim de uma era: Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos

A Rainha Elizabeth II morreu hoje (8), aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. Ela estava sob acompanhamento médico desde a manhã de hoje, após médicos ficarem preocupados com sua saúde.

O anúncio foi feito através da rede social da família real britânica.

The Queen died peacefully at Balmoral this afternoon.

The King and The Queen Consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. pic.twitter.com/VfxpXro22W

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 8, 2022