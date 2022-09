Ricky Martin pede indenização de US$ 20 milhões contra sobrinho

O cantor Ricky Martin entrou com um processo contra o sobrinho Dennis Yádiel Sánchez, após ser acusado de abuso e incesto pelo jovem. O artista pede uma indenização de cerca de US$ 20 milhões (R$ 105 milhões). A decisão do artista ocorre depois de uma vitória na Justiça contra o mesmo sobrinho.

Segundo informações disponíveis no processo, divulgadas nesta quarta (7), Ricky afirma ter sido “perseguido, assediado e extorquido por uma pessoa desajustada”. Em julho deste ano, Sanchez tornou publica acusações relacionadas a Martin, em que eles supostamente teriam se relacionado durante sete meses, até se separarem e o cantor não aceitar o término. Por esse motivo o jovem disse que estava sendo perseguido por Ricky.

Desde que as acusações vieram a tona, o ex-integrante do grupo Menudo as classificou como “falsas e nojentas”. Após as acusações irem parar nos tribunais, Dennis pediu o arquivamento do caso. Mas mesmo assim, Martin começou a receber mensagens do sobrinho, que continham ameaças de “assassinar a sua reputação e integridade”, caso o jovem não fosse pago. Em quatro meses, Sánchez chegou a enviar mais de 10 mensagens por dia para o artista.

Além da indenização, Ricky pede na ação da justiça que Sánchez proíba qualquer tipo de comunicação entre os dois.

Veja também: Saúde da rainha Elizabeth 2ª preocupa médicos; família é convocada

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.