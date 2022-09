Saúde da rainha Elizabeth 2ª preocupa médicos; família é convocada

A rainha Elizabeth II do Reino Unido foi colocada sob supervisão médica após sua equipe de saúde expressar preocupação com seu quadro, informou nesta quinta-feira (8) o Palácio de Buckingham.

A rainha Elizabeth II do Reino Unido foi colocada sob supervisão médica após sua equipe de saúde expressar preocupação com seu quadro, informou nesta quinta-feira (8) o Palácio de Buckingham.

“Após uma avaliação mais aprofundada esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob supervisão médica”, disse o palácio em comunicado.

A família foi chamada ao castelo. O príncipe Harry e sua esposa, Meghan, cancelaram um compromisso em Londres à noite para estarem ao lado da rainha. Residentes dos Estados Unidos desde que se separaram da coroa

A rainha mais velha no posto e monarca mais velha de todos os tempos vem sofrendo desde o final de 2021 de problemas de mobilidade. Uma fonte do palácio disse à Reuters que há especulações de que ela teria sofrido uma queda agora, mas que os membros da família minimizaram os rumores.

A recém-empossada primeira-ministra, Liz Truss, que esteve com a rainha em Balmoral na terça-feira (6), afirmou que todo o Reino Unido está “profundamente preocupado” com as notícias sobre a saúde da monarca.

The whole country will be deeply concerned by the news from Buckingham Palace this lunchtime.

My thoughts – and the thoughts of people across our United Kingdom – are with Her Majesty The Queen and her family at this time.

— Liz Truss (@trussliz) September 8, 2022