Queda no preço do gás de cozinha não mexe no bolso do consumidor

Petrobras anunciou redução de 4,7% por quilo nas distribuidoras

Por Evelyn Thamaris – Jornal O Estado do MS

A redução no preço do gás de cozinha de 13 kg, chegando ao total de R$ 2,60 a menos, não deve ter impacto significativo para o bolso do consumidor. O novo valor passou a valer nesta terça-feira (13), saindo de R$ 4,23 o kg para R$ 4,03, nas distribuidoras, representando retração de 4,7%.

Outros fatores interferem no valor, como é o caso dos tributos e também a variação de cada distribuidora, no intuito de obter lucros.

O presidente da Sinergás (Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás da Região Centro-Oeste), Zenildo do Vale, destaca que a queda não deve refletir para a dona de casa, em razão de um aumento que teve na primeira semana de setembro, partindo do dissídio coletivo das engarrafadoras de gás. “No dia 5 de setembro subiu 6%, que dá um total de R$ 4,35 a R$ 4,50 por bujão”, explica.

“A queda é de somente R$ 2,60, nesse momento nem o cliente, nem o revendedor serão beneficiados, levando em conta que não foi possível nem repassar o aumento da semana anterior. Ou seja, o gás de cozinha permanecerá na mesma média de custo”, reitera.

Para Adriana Brito da Silva, de 35 anos, designer de unhas, a atual situação não surpreende. Ela diz não se lembrar da última vez que pagou menos de R$ 100 em um botijão. “No início do ano pagava R$ 110, agora tenho de pesquisar, pois só tenho encontrado a R$ 120. Um absurdo”, lamenta.

Preços

Conforme apurado pelo jornal O Estado em sete revendedoras, o preço médio encontrado para o botijão de 13 kg é de R$ 117.

Em um estabelecimento localizado na Vila Carvalho, o P13 da distribuidora Supergasbras é encontrado a R$ 120. A proprietária, Vitória Oliveira, de 36 anos, disse que em seu estabelecimento o preço deve aumentar, já que foi repassado um novo valor na semana passada. “Como é que abaixa, se o preço para revenda não para de subir?”, indaga a proprietária.

Em outro estabelecimento na Vila Planalto, o botijão da Copagaz é comercializado a R$ 120 e o da Supergasbras a R$ 110. Na mesma região, em outro local de venda de GLP, o gás Copagaz é vendido por R$116.

Em uma distribuidora na Vila Glória, o gás de 13 quilos da Copagaz é encontrado a R$ 130. Já em outro local, no bairro Santa Fé, o da mesma marca sai por R$ 125.

O dono de uma revendedora localizada no Jardim TV Morena, que preferiu não se identificar, disse que a redução não vai fazer diferença. No local, o gás está R$ 125. “Recebi um ajuste de R$ 6 no dia 7. Infelizmente a redução anunciada pela Petrobras não fará diferença nenhuma para o consumidor. Fica difícil dar desconto pagando mais”, argumenta.

Na Vilas Boas, o botijão da Supergasbras tem registro de R$ 110, ao passo que o da distribuidora Copagaz tem o custo de R$ 120.

