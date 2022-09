Dia amanhece nublado e MS segue com alerta para tempestades

A quarta-feira (14) amanheceu com sol entre nuvens em Campo Grande e em alguns municípios do Estado. De acordo com a previsão elaborada pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), o clima ameno é consequência da passagem de uma frente fria em MS.

São esperadas chuvas de intensidade moderada a localmente forte e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente para a região centro-sul do Estado. As temperaturas mínimas ficam entre 12 a 14°C e máximas de 21 a 22°C nas regiões cone-sul e sul-fronteira.

Nas regiões norte e bolsão as mínimas ficam entre 20 e 22ºC, máximas entre 33 a 37ºC e umidade relativa baixa entre 20-30%. Em Campo Grande, apesar do céu fechado, as mínimas ficam entre 16 a 19ºC e máxima de 32ºC.

Haverá queda de temperatura, com mínimas entre 12 a 15ºC, principalmente para a região sul. Na quinta-feira (15), os ventos do quadrante sul favorecem temperaturas baixas ao amanhecer e o tempo volta a ficar estável com sol e variação de nebulosidade.

Há previsão de acumulados de chuva por volta de 100 mm, com destaque para a região centro-sul do MS. Estes acumulados de chuva estão associados às chuvas dos dias 13, 14 e 15 de setembro de 2022 e a tendência meteorológica indica novamente chuvas após o dia 19 de setembro.

