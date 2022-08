Quadrilha utiliza carro roubado para invadir e furtar ótica

Por volta 1h30, da madrugada desta terça-feira (9), uma quadrilha invadiu uma ótica e roubou 35 óculos de sol, além de um aparelho lensômetro – utilizado para verificar o grau de deficiência da visão, deixando um prejuízo de mais de R$ 50 mil, contando com a porta de vidro estraçalhada, avalia o dono.

Segundo imagens de câmeras de segurança, a ação criminosa aconteceu em cinco minutos na Rua Cotegipe, no Bairro Nossa Senhora das Graças. No endereço, foi filmado um carro Chevrolet Corsa Wind, azul, dando ré para quebrar o blindex e, em seguida, descendo quatro homens.

O veículo utilizado pelos suspeitos foi furtado no último sábado, no Bairro Buriti, na Capital. O proprietário da ótica Luan Mendes Medina, 32, registrou um boletim de ocorrência hoje, relatando que a Polícia Militar entrou em contato avisando sobre o roubo.

Em seguida, Luan foi até sua empresa e constatou que a porta de entrada da loja estava quebrada e o interior da loja havia sido furtado. De acordo com ele, o prejuízo do roubo dos produtos, do lensômetro e o estrago do vidro é de R$ 40 a R$ 50 mil.

Luan, que paga R$ 1,8 mil de aluguel para manter a ótica, contou ao O Estado que a loja exista há dois anos e que esta foi a primeira vez que o local foi roubado.

com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf