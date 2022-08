Apostador da Capital leva 1,8 milhão na Lotofácil

Um dos quatro sortudos da última aposta da Lotofácil, sorteio promovido pela Caixa Econômica Federal, é um apostador de Campo Grande. O jogador apostou 19 números na Lotérica Santa Fé, localizada na Avenida Mato Grosso, e acertou 15 números. Com a aposta simples ele deverá levar para casa o prêmio de R$ 1.875.174,24.

A arrecadação total do sorteio, com apostas de todo o Brasil foi de R$ 44.096.150. A aposta mínima é de R$ 2,50, mas neste caso, em que foram 19 números, a aposta custa R$ 9.690. Outras jogadores também ganharam e deverão ganhar os mesmo valor nas cidades de Goiânia (GO), São José dos Pinhais (PR) e Niterói (RJ). Em Mato Grosso do Sul houve outros 15 ganhadores, porém com apostas com 14 acertos, o que gera ao menos R$ 1,6 mil em prêmios.

As outras 15 apostas ganhadoras do Estado são dos municípios de Dourados, Chapadão do Sul, Fátima do Sul, Taquarussu e Nova Andradina. Em todo País, foram 666 apostas ganhadoras de 14 acertos, com premiação de R$ 1,6 mil; 21,8 mil apostas de 13 acertos (R$ 25); 276,5 mil apostas de 12 acertos (R$ 10) e 1,5 milhão com 11 acertos (R$ 5). As dezenas sorteadas foram: 01, 05, 06, 08, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 21, 22, 23 e 24.

Para jogar na Lotofácil, o apostador deve marcar entre 15 e 19 números, em uma cartela de 25. Para ganhar, o apostador tem de acertar entre 11 e 15 números daqueles em que marcou.

