Puccinelli aposta em seis eixos em seu plano de Governo

O candidato ao Governo do Estado que está na frente nas últimas pesquisas, André Puccinelli (MDB), traz em seu plano de Governo os princípios e valores, planos para sustentabilidade, avanço comercial e industrial e prevê melhorias na Educação como a preocupação com a recuperação do tempo perdido devido a Pandemia.

“As ideias aqui apresentadas são frutos da colaboração de técnicos, especialistas e colaboradores que comungam das nossas ideias, princípios e valores: queremos um governo humano, que cuide e que seja próximo do povo, e que trabalhe de modo incansável e determinado pelo desenvolvimento do nosso estado. Aqui, sonhamos alto porque queremos muito – queremos o melhor para o nosso povo.”, concluiu André.

Outro destaque no plano é a Gestão pública moderna e eficiente: adoção dos princípios da gestão pública orientada a resultados para melhorar a eficiência do gesto público e ampliar a eficácia da ação governamental, sempre tendo em vista o desenvolvimento sustentável da sociedade sul-mato-grossense.

O Plano de Governo para o período 2023-2026 organizando prevê estes seis eixos:

Governo aberto, transparente e eficiente;

Desenvolvimento e criação de oportunidades em uma economia vibrante;

Educação, saúde e esportes para o desenvolvimento;

Segurança, justiça, cidadania e inclusão social;

Orgulho do que somos: nosso patrimônio artístico, histórico e cultural;

Nosso patrimônio ambiental: um caminho para o futuro.

No eixo de desenvolvimento e criação de oportunidades em uma economia vibrante traz a agricultura familiar, o agronegócio, o Turismo sustentável como elemento para o desenvolvimento, Economia criativa e inovação como

fatores cada vez mais relevantes para o desenvolvimento do estado.

Investimento em infraestrutura sustentável como fator de aumento da competitividade da nossa economia e da redução da pobreza.

No terceiro Item ele prevê a recuperação da educação perdida, Investimento em Ciência e Tecnologia, Saúde da Mulher e Esporte para uma vida plena.

Sempre visionário André continuará com projetos para o crescimento do Estado.

