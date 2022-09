INSS começa a pagar nesta segunda-feira: quem recebe?

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), começa a pagar, nesta segunda-feira (26), os benefícios a aposentados e pensionistas referentes ao mês de setembro. Vão receber aqueles que recebem 1 salário mínimo e possuem o cartão com final 1.

O calendário leva em conta o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador, que aparece depois do traço.

Para quem ganha o benefício no valor do salário mínimo, o piso nacional passou para R$ 1.212 desde 1º de janeiro. Por lei, aposentadorias, auxílio-doença, auxílio-reclusão e pensão por morte pagas pelo INSS não podem ser inferiores a 1 salário mínimo.

Os segurados são divididos entre quem ganha um salário mínimo mensal, e aqueles que recebem acima do piso nacional. Sendo que 60% dos beneficiários recebem um salário mínimo. Para o grupo de pessoas que recebem mais de R$ 1.212, os pagamentos começam na próxima segunda-feira (3).

Como consultar?

Os beneficiários podem verificar os valores e as datas pelo aplicativo (Google Play e App Store) e site do Meu INSS, ou o pelo telefone 135, de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Para os 36 milhões de segurados do INSS, a consulta da folha de pagamento pode ser feita antes da data do pagamento do benefício. Também é possível visualizar os extratos, acessar informações sobre o tempo de contribuição e agendar ou remarcar perícias médicas pelo aplicativo.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.