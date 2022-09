Prefeitura aumenta valor de licitação de obra na Três Barras

A Prefeitura de Campo Grande aumentou o valor da licitação para implantação de semáforo e reordenamento do trânsito na rotatória das Avenidas Três Barras, José Nogueira Vieira e Marquês de Lavradio, no Bairro Tiradentes. Inicialmente, a proposta licitatória foi de R$ 1,8 milhões. A partir de uma nova publicação, no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande)

de hoje (26), o valor aumentou para R$ 2,3 milhões.

A justificativa para o aumento é que nenhuma empresa se interessou pela concorrência, aberta em maio deste ano.

Além do aumento no valor licitatório, foi requerida a qualificação técnico-operacional da empresa, com comprovação de ter executado serviços de características e complexidades semelhantes com o objeto da licitação. A empreiteira terá que apresentar certidões ou atestados, fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado nas quantidades mínimas dispostas no adendo ao edital.

O recebimento da documentação de habilitação e propostas de empresas interessadas está marcado para terça-feira (27), às 9h, na sala de reuniões da Secomp (Secretaria-Executiva de Compras Governamentais), que fica no Paço Municipal, na Avenida Afonso Pena, nº 3.297.

O projeto

Assim como foi implantado na Joaquim Murtinho e Ceará com a Avenida Eduardo Elias Zahran, a redução de uma rotatória na Três Barras visa melhorar o fluxo do trânsito. Com a finalização da obra, quem vem do bairro Tiradentes poderá seguir na Três Barras ou virar na José Nogueira Vieira.

A Rua Domingos Jorge Velho será mão única, na última quadra, para quem vem do bairro Vilas Boas. Com a conversão para a Três Barras proibida, o condutor terá que virar à direita na Manoel da Nóbrega e depois à esquerda na Miguel Sutil.

Além da remoção de parte da rotatória, também será feita a readequação e construção de canteiros, onde serão instalados os semáforos, dando fim ao estreitamento da Avenida Três Barras no trecho.

Também será executada a pavimentação de um trecho de 200 metros das ruas Manoel da Nóbrega (paralela à Três Barras) e de 70 metros da Miguel Sutil (transversal à Três Barras).

O investimento faz parte de parceria com o Governo do Estado.

