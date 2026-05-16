Projeto inédito na cidade, experiência gastronômica única por diversos estabelecimentos da Capital

Já pensou poder curtir locais selecionados em Campo Grande, experimentando diversas gastronomias e ainda ‘ganhando’ um prato na compra de outro? Esse é um dos benefícios do ‘Tour Campo Grande’, projeto que reúne restaurantes, cafés, bares, docerias, pizzarias e outros, em um guia montado com uma curadoria especial. A ideia é simples: você vai até um estabelecimento participante, pede um prato e recebe outro igual ou de menor valor para dividir a experiência com alguém, por meio de vouchers ou do aplicativo oficial.

Mais do que um guia, o Tour é um convite para descobrir novos lugares, sair da rotina e viver melhor a cidade. “Compre um prato e ganhe outro. Simples assim”, diz a campanha. O consumidor poderá optar por como quer fazer a validação dos vouchers: pelo bloco físico, destacável, ou pelo app, de maneira digital. Os vouchers têm uma validade estipulada de 1 ano a partir do lançamento. Além de poder comprar o bloco pelo site e receber em casa, o cliente pode adquirir o app diretamente no celular e sair usando o Tour na hora.

Em Campo Grande, o tour é encabeçado pelos influencers Tales Kerezi e Gabriela Almeida, donos do perfil ‘O melhor em CG’, que dão dicas de locais de gastronomia locais para visitar. Com mais de 60 mil seguidores, a página cresce cada dia mais e se torna referência em dicas gastronômicas nas redes sociais

Como funciona?

O tour foi desenvolvido pela influenciadora Mariah Luz Bandeira, criadora da página @oquefazercuritba, em 2019. Assim como Tales e Gabi, Mariah utilizava do seu perfil nas redes sociais para divulgar locais em Curitiba, entretanto, com o sucesso da página, quem acompanhava as dicas pedia por um site especializado ou uma lista dos melhores restaurantes e lanchonetes que a influenciadora visitou.

As perguntas viraram ideia para Mariah, que desenvolveu o tour; a princípio ela fez um bloco de vouchers com cerca de 100 restaurantes que já tinha ido e indicava, dividido por categorias como cafés, docerias, hamburguerias etc. Hoje, o tour já chegou em Balneário Camboriú, Ribeirão Preto, Cascavel, Londrina e São Paulo.

Curadoria

A proposta ‘compre um prato e ganhe outro’ é simples, mas muito atrativa. Para o Jornal O Estado, Tales explicou que o processo de curadoria para os restaurantes que fariam parte do tour foi feito com base no que eles já conheciam e em referências que o próprio público trouxe ao longo dos meses.

“Lugares que já gostaríamos entraram automaticamente dentro da nossa curadoria. Porém, vimos que tinha muitos lugares em Campo Grande ainda, que não havíamos visitados, então abrimos as postagens para o nosso públicos comentar, e os mais prestigiados foram visitar para adicionar no tour”, na versão de Campão, serão mais de 80 vouchers disponíveis para usar ao longo de 12 meses.

Objetivos

Um dos principais propósitos do tour, segundo Tales, é movimentar as ruas da cidade e fortalecer o comércio local, fazendo que os consumidores consigam conhecer novos lugares.

“E é movimentar não apenas para o dono do restaurante; com o crescimento do estabelecimento, ele precisará contratar outro cozinheiro, comprar mais maquinário, por exemplo; impacta toda uma cadeia produtiva que será beneficiada através disso”.

Na última edição do tour em Curitiba, em 2025, foram movimentados mais de R$80 milhões para a economia dos 203 estabelecimentos participantes. “Pretendemos gerar um fluxo bem grande aqui, movimentar as ruas, fazer com que as pessoas conheçam novos lugares, mostrar o que a nossa gastronomia tem de melhor. Muitas vezes falam que em Campo Grande não há nada pra fazer, mas às vezes nós acabamos indo nos mesmos lugares. Nossa proposta é muito disso, de colocar lugares diferentes, gastronomias diferentes, para que as pessoas conheçam, e claro, para que tenham essa experiência com a conta mais leve, e assim consiga comer mais vezes fora e visitar mais estabelecimentos”, explica.

Como tudo começou

A página @omelhoremcg atualmente acumula mais de 60 mil seguidores, em um projeto que começou apenas com o objetivo de conhecer Campo Grande por meio de suas rotas gastronômicas. “Éramos militares da Força Aérea e fomos transferidos para cá. Sem conhecer absolutamente nada, não sabíamos onde sair, onde comer, quais eventos aconteciam, nem quais lugares realmente valiam a pena”, relembra Tales.

“Então, começamos a explorar restaurantes, cafeterias, eventos, lugares novos, só pela vontade de conhecer melhor a cidade, principalmente a dois, porque sempre amamos sair para comer”.

O casal é apreciador da boa comida e não é atoa: Tales é formado em gastronomia, e manteve um olhar sempre mais técnico para a comida e experiência, além de ser filho de um pizzaiolo com mais de 25 anos de experiência em São Paulo. Já Gabi teve uma doceria, então conhece de perto o que existe por trás de um negócio gastronômico. “Por isso, nossa intenção nunca foi mostrar qualquer lugar, sempre foi indicar o que realmente vale a pena”.

No início, o perfil era apenas um hobby, um jeito de registrar e compartilhar lugares que conheciam, formando uma espécie de diário, enquanto conciliavam com a carreira militar. Entretanto, a página cresceu e o casal viu ali uma oportunidade de trabalhar com algo que realmente amavam.

O primeiro sinal de que eles trilhavam o caminho certo foi após um vídeo de Dia dos Namorados, no ano passado. “Quando fomos gravar no estabelecimento, era uma sexta-feira e estava vazio. Postamos o vídeo e, depois, recebemos o feedback do cliente, que enviou a foto das câmeras mostrando o local completamente lotado. E não foi só uma pessoa que apareceu por lá. Foi algo que fez a gente perceber que realmente tinha um impacto muito bacana”, relata o influenciador.

A experiência se repetiu, e eles começaram a receber feedbacks não só de clientes, como também dos próprios donos de estabelecimentos. “Foi se repetindo cada vez mais. Alguns vídeos estouraram um pouco a bolha e os donos de restaurante vinham nos dar esse retorno: ‘Veio muita gente falando que conheceu o lugar pelo Instagram’”. Ele destaca que a relação da sociedade com as redes sociais é muito simbiótica, o que pode impedir de ‘sair da tela do celular’ e conhecer novos locais.

“Muitas vezes a gente passa pelo lugar todos os dias, mas está distraído no celular e acaba não prestando atenção ao que está ao redor. Agora, com o Tour, isso fica ainda mais organizado. As pessoas vão ter um guia em que podem confiar, com estabelecimentos parceiros que se comprometeram com a proposta. Como mostrei nas categorias, a experiência se torna ainda mais personalizada. A gente acredita que isso vai ser algo bem diferente para a cidade”.

Hoje, eles ainda são proprietários de uma agência de marketing especializada em restaurantes e negócios gastronômicos.

Cada estabelecimento visitado e parceria firmada passa por uma rigorosa ‘peneira’, com critérios como avaliação no Google, resposta a clientes nas redes sociais e resolução de problemas, o que também refletiu no processo de escolha para o tour. “Esse processo de curadoria vem desde sempre na página, de só postar lugares que a gente realmente acredita. Não aceitamos qualquer tipo de restaurante, ele tem que passar por um crivo. Nosso público vê um conteúdo autêntico, porque realmente falamos o que é a nossa opinião mesmo, acreditamos no que estamos divulgando”.

Experiência certa

Com um público consolidado e confiante no trabalho do casal, o tour se torna uma oportunidade de conhecer locais de forma assertiva. “Quem já acompanha as dicas gastronômicas pelo Instagram passa a ter, com o Tour, uma experiência muito mais prática e personalizada. Em vez de apenas ver os vídeos no momento em que são postados, a pessoa tem acesso a uma curadoria organizada por categorias dentro do aplicativo, com filtros que ajudam a escolher exatamente o que combina com o seu gosto e com a ocasião — como opções vegetarianas, veganas ou locais com estacionamento. Assim, o público deixa de apenas consumir o conteúdo e passa a viver as experiências no seu tempo, podendo visitar diferentes restaurantes ao longo do ano, de forma mais planejada, econômica e alinhada ao seu perfil de consumo”, explica Tales.

Até o momento, 27 restaurantes já foram confirmados para o tour, com categorias como ‘burgers’, ‘pizzarias’, ‘bares e streets foods’ e ‘sabores do mundo’, mas muito mais ainda virá nos próximos dias. Para acompanhar os próximos detalhes do projeto, incluindo instruções de sobre o aplicativo e como adquirir os vouchers, acesse o instagram do Tour Campo Grande, https://www.instagram.com/tourcampogrande/ e do casal https://www.instagram.com/omelhoremcg/.

Por Carolina Rampi

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