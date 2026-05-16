Semana Nacional dos Museus reforça memória e patrimônio cultural em MS

Atividades serão realizadas entre os dias 18 e 24 de maio em unidades culturais e instituições parceiras

A Semana Nacional dos Museus reúne atividades culturais entre os dias 18 e 24 de maio, com programação expositiva e iniciativas para reforçar a importância desses espaços como centros de memória, identidade e diálogo com a sociedade.

A abertura oficial em Mato Grosso do Sul ocorre no dia 18 de maio, às 18h30, no Museu da Imagem e do Som, com entrega de certificados aos museus cadastrados no Sistema Estadual de Museus (SIEM-MS), exibição do filme Alma do Brasil e abertura da exposição “MS Memórias Audiovisuais”.

Ao longo da semana, a programação contempla oficinas, encontros formativos e atividades em diferentes unidades da FCMS e instituições parceiras, promovendo o intercâmbio de conhecimentos e a valorização do patrimônio cultural sul-mato-grossense.

Entre os destaques está a oficina “Tecendo Sentidos – O Espaço como Experiência Cultural”, no dia 19 de maio, no MIS, que propõe uma imersão na construção de narrativas expositivas e práticas de mediação cultural. A atividade será conduzida por Renan Reis, gerente de Políticas Públicas e Promoção Cultural da FCMS.

Paralelamente, espaços independentes e parceiros também integram a programação da Semana Nacional dos Museus, ampliando o acesso da população a atividades culturais. Entre eles, a Casa Amarela – Ateliê, que realiza a exposição “Pontes Imaginárias: Lídia Baís e a arte de unir mundos”, além de oficinas e ações arteterapêuticas ao longo do mês de maio.

A programação também contará com debates, visitas e ações educativas que aproximam o público dos acervos e das histórias preservadas em Mato Grosso do Sul.

Confira a Programação – Semana Nacional dos Museus em MS

18 de maio (segunda)

18h30 | MIS-MS

– Abertura oficial da 24ª Semana Nacional dos Museus

– Entrega de certificados aos museus cadastrados no SIEM-MS

– Exibição do filme Alma do Brasil

– Abertura da exposição “MS Memórias Audiovisuais”

19 de maio (terça)

09h às 11h | 13h30 às 16h30 | MIS-MS

– Oficina “Tecendo Sentidos – O Espaço como Experiência Cultural”

(Fundamentos de museografia, práticas curatoriais e mediação cultural)

18h às 22h | Campo Grande

– O Museu José Antônio Pereira

– Aspectos gerais dos museus em Campo Grande – MS e no mundo europeu

21 de maio (quinta)

18h às 22h

– Acervo Histórico, Cultural e Artístico do Prof. Roberto Figueiredo

– Casa-Quintal Manoel de Barros: a museografia do sensível como ponte em um mundo dividido

– MuArq – Museu Arqueológico: guardião do passado arqueológico de MS e das origens do povoamento humano de Campo Grande

22 de maio (sexta)

18h às 22h

– Museu e Patrimônio Cultural: memória viva, identidade coletiva e desenvolvimento local

– Museu Lídia Baís: o sonho de um museu de arte e a construção de um legado cultural em Campo Grande

18 a 22 de maio

09h às 22h

– Exposição do acervo pessoal de Roberto Figueiredo, reunindo objetos, pinturas e fotografias de valor histórico, cultural e artístico, evidenciando sua contribuição à cultura sul-mato-grossense

Serviço

24ª Semana Nacional dos Museus – Mato Grosso do Sul

18 a 24 de maio de 2026

Diversos espaços culturais de Campo Grande/MS

Entrada gratuita

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