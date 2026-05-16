Motorhomeiros transformam Capital em vitrine do turismo sobre rodas

5º Encontro de Motorhomeiros e Campistas do Pantanal reúne mais de 120 veículos

O 5º Encontro de Motorhomeiros e Campistas do Pantanal reúne, neste fim de semana, mais de 120 veículos sobre rodas na região dos Altos da Avenida Afonso Pena, em Campo Grande. O evento acontece nos dias 15, 16 e 17 de maio, com entrada gratuita e programação aberta ao público das 8h às 22h.

Organizado pela Acampa-MS, o encontro transforma o espaço urbano em ponto de convivência entre viajantes, famílias e entusiastas do campismo. A iniciativa também inclui atividades culturais, experiências gastronômicas, oficinas e atrações voltadas à educação ambiental e ao turismo sustentável.

Durante o evento, o público poderá acompanhar exposições de motorhomes, palestras sobre turismo itinerante, segurança no trânsito e sustentabilidade, além de apresentações musicais, cinema ao ar livre e espaço infantil. No sábado, a programação também destacou o lançamento de um vídeo institucional sobre a primeira expedição de motorhomes pela Rota Bioceânica, reforçando o potencial turístico do corredor internacional.

Ao longo do fim de semana, a programação segue com caminhadas ecológicas, atividades recreativas, shows e ações ambientais coletivas. O encontro será encerrado no domingo com visitação aos veículos, foto oficial dos participantes e sorteios, reunindo viajantes de diferentes regiões em uma celebração da vida na estrada e do contato com a natureza.

Pelo Estado

Em entrevista ao Jornal O Estado, o presidente da Acampa-MS, Nabor Coelho, destacou o crescimento do Encontro de Motorhomeiros e Campistas do Pantanal e a consolidação do evento no calendário de Campo Grande. Segundo ele, esta é a quinta edição realizada na Capital, reunindo centenas de veículos de recreação em um espaço que, por limite de estrutura, precisou ter inscrições controladas neste ano.

“O evento já virou tradição para nós. Esta é a quinta vez que realizamos aqui em Campo Grande e já fizemos mais de dez encontros no interior. Neste ano temos cerca de 127 veículos, mas limitamos a participação porque o espaço não comporta mais. Serão três dias de programação completa, com shows todas as noites e várias novidades em relação às edições anteriores”.

O evento conta com diversos veículos que compõem o encontro. Nador destacou que cada participante adapta o espaço de acordo com suas próprias necessidades de viagem. Segundo ele, a variedade vai de grandes ônibus adaptados a pequenas unidades móveis, refletindo diferentes estilos de vida sobre rodas.

“Cada motorhome é único. Não existe um igual ao outro aqui. Temos ônibus de 13 metros, outros de 9 e de 8, além de vans, kombis, trailers e mini trailers. Cada um monta o seu de acordo com a sua realidade e necessidade, então todos têm características próprias”, diz.

Ele destacou que o evento já registrou grande circulação de visitantes em anos anteriores e que a expectativa é de crescimento devido à ampliação da programação.

“Nos eventos anteriores, segundo dados da Prefeitura, passaram por aqui cerca de 15 mil pessoas ao longo dos três dias. Com isso, acreditamos que o número de visitantes pode crescer bastante nesta edição”, revela.

Rota Bioceânica

Nabor, destacou a exibição do documentário produzido pela Acampa-MS a respeito do itinerário feito pela Rota Bioceânica.Ele explicou que a produção registra uma expedição realizada pelo grupo ao longo de municípios que integram o corredor internacional de integração.

“Em fevereiro nós percorremos a Rota Bioceânica saindo de Campo Grande até Porto Murtinho, passando pelos sete municípios do trajeto. Foram dez dias de viagem, com paradas em cada cidade e contato direto com a população, divulgando o movimento dos campistas e motorhomeiros no Estado. Desse percurso nasceu um documentário, que será exibido hoje à noite na abertura do evento”, destaca.

O presidente ressaltou a importância econômica e turística do encontro para Mato Grosso do Sul,o impacto direto do turismo itinerante nos municípios por onde o grupo passa. Segundo ele, a circulação dos motorhomes movimenta diferentes setores do comércio local e fortalece a economia de cidades menores ao longo das rotas de viagem.

“É fundamental para o Estado. O turismo de motorhome e o campismo movimentam muito a economia. Em cada cidade que a gente chega, todo mundo abastece, vai ao restaurante, à sorveteria, compra artesanato. Em municípios pequenos, como Alcinópolis e outros com poucos milhares de habitantes, isso faz muita diferença. Em Jardim, por exemplo, pegamos uma feirinha cheia no dia em que estivemos lá, e o comércio sentiu o aumento do movimento. As pessoas consomem no mercado, na farmácia, em tudo, e isso fortalece muito a economia local”, conta.

Um estilo de vida

O motorhome vai além de uma forma de viagem e se consolida como um estilo de vida que vem ganhando cada vez mais espaço no turismo itinerante. A prática reúne pessoas que buscam liberdade, mobilidade e novas experiências pelas estradas do país.

Segundo Nabor, o perfil dos participantes costuma estar ligado a uma trajetória gradual dentro do campismo, que evolui ao longo dos anos. A vivência com diferentes formas de acampamento acaba levando muitos a adotarem o motorhome como principal meio de viagem.

“Motorhome não é só viagem, é estilo de vida. Não tem a ver com poder aquisitivo, mas com escolha de viver diferente. Muitos começaram com barraca, depois passaram para barraca de teto, depois kombi ou van, até chegar ao motorhome.”

Ele acrescenta que, em geral, o público é formado por pessoas mais experientes, que buscam novas formas de aproveitar o tempo livre.

“Em geral, o público é mais experiente, acima dos 50 ou 60 anos, que quer aproveitar a vida de outra forma. Esse tipo de turismo cresceu muito nos últimos anos e segue em expansão. A maioria é de MS, mas também recebemos pessoas de outros estados, como Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que estão sempre em busca desses encontros”, finaliza.

Programação

No sábado (16), a programação do 5º Encontro de Motorhomeiros e Campistas do Pantanal começa cedo, com café de integração às 8h, seguido por caminhada ecológica no Parque das Nações Indígenas e atividades recreativas ao longo da manhã. À tarde, o público encontra oficinas sustentáveis, espaço infantil e talk-show sobre campismo, além de um festival gastronômico que se estende até a noite, reunindo ainda apresentações musicais, sessão de cinema ao ar livre, sorteio de brindes e encerramento às 22h.

Já no domingo (17), o dia inicia com café de confraternização e segue com visitação livre aos motorhomes durante toda a programação. Também estão previstas ação ambiental coletiva, apresentação musical, foto oficial dos participantes e mega sorteio para visitantes. O encerramento oficial ocorre às 20h, marcando o fim das atividades do encontro.

Por Amanda Ferreira

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