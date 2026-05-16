“Pessoa preparada para representar o povo”, diz Ronaldo Caiado sobre Nelsinho Trad

caiado e nelsinho

Pré-candidato à Presidência da República, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, destacou o senador Nelsinho Trad como uma das lideranças mais preparadas para representar Mato Grosso do Sul no cenário nacional.

 

Durante agenda em Campo Grande, Caiado relembrou a convivência política construída ao longo de mais de duas décadas no Congresso Nacional e ressaltou a experiência internacional de Nelsinho.

“Você tem um senador como o Nelsinho Trad, que honra e que orgulho. Ele esteve na Europa debatendo exatamente esses temas que foram aqui discutidos”, afirmou.
O pré-candidato também defendeu que as alianças políticas sejam construídas respeitando as lideranças regionais. “O que nós precisamos é de pessoas preparadas para representar o povo do Mato Grosso do Sul”, completou.

 

Agenda em MS

Nesta sexta-feira, Caiado foi recebido por pastores evangélicos no Slaviero Prime Hotel, em Campo Grande. Em seguida, participou de reunião com empresários e, à noite, esteve na FIEMS no evento “Diálogo sobre o Desenvolvimento do Brasil: O fortalecimento do setor produtivo e os desafios do cenário político e econômico nacional”.
Neste sábado (16), o governador segue para Dourados, onde participa do 1º Leilão Produção Fazenda Santa Claudina, no encerramento da Expoagro 2026.

 

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