Funtrab oferece mais de 1.400 vagas de emprego em Campo Grande

Nesta terça-feira (22), a Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) anunciou a disponibilidade de 1.414 novas vagas de emprego em Campo Grande. As oportunidades abrangem vários cargos, desde estágios até empregos temporários e de tempo integral, oferecendo uma gama de possibilidades para quem busca ingressar ou se recolocar no mercado de trabalho.

Entre as vagas disponíveis, há oportunidades para açougueiro, ajudante de carga e descarga, balconista, caseiro, costureiro, eletricista, mecânico, mestre de obras, operador de caixa, padeiro, preparador físico, produtor de rádio, repositor e vigia, entre outras. Essa diversidade de oportunidades reflete a demanda por diferentes perfis profissionais na capital sul-mato-grossense.

É importante ressaltar que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Isso significa que os interessados devem agir com rapidez para garantir sua candidatura e participação nos processos seletivos.

A Funtrab também destaca que estão sendo oferecidas 55 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCDs). Para concorrer a essas oportunidades, os interessados podem comparecer diretamente à sede da fundação. Os documentos necessários incluem o RG (Registro Geral), CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) e Carteira de Trabalho.

A agência estadual está localizada na Rua 13 de Maio, 2.773, em Campo Grande, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30. Os candidatos devem estar atentos aos horários de atendimento e aos documentos exigidos para facilitar o processo de inscrição e seleção.

