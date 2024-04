Motorista é preso com 34 quilos de cocaína em veículo entre Fátima do Sul e Dourados

Na segunda-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) fez uma apreensão significativa de drogas na região entre os municípios de Fátima do Sul e Dourados, distantes cerca de 251 quilômetros de Campo Grande. O motorista , de 31 anos, foi detido com 34 quilos de cocaína pura, escondidos no estepe de um Fiat Palio Weekend.

Segundo informações da PRF, a droga foi descoberta durante um patrulhamento ostensivo de rotina. Ao ser abordado, o condutor informou aos policiais que estava se deslocando de Dourados com destino ao distrito de Ipezal, em Angélica. No entanto, ao realizarem uma fiscalização mais minuciosa no veículo, os agentes encontraram vários tabletes do entorpecente escondidos.

Ainda conforme informações da polícia, após a descoberta, o motorista confessou que havia pegado a cocaína em Dourados e a transportaria até o distrito de Ipezal após receber a quantia de R$ 2 mil pelo serviço. A substância apreendida, que tem um valor estimado em aproximadamente R$ 2 milhões no mercado ilegal, foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul para os procedimentos legais.

O caso, que envolve o transporte de uma quantidade considerável de drogas, segue em investigação pelas autoridades. A prisão de Hugo Rodrigues do Santos representa mais um passo importante no combate ao tráfico de entorpecentes na região, demonstrando a atuação efetiva das forças policiais para coibir esse tipo de crime.

