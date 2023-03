Bolsonaro pediu para Rodolfo disputar prefeitura

“Recebi do presidente Jair Bolsonaro o pedido para que eu venha a ser candidato à prefeito de Dourados”. Esta foi a afirmação do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) ao comentar sobre a possibilidade de vir a concorrer a prefeitura de Dourados no próximo ano, mas por enquanto tem procurado conversar com todas as forças alinhadas ao bolsonarismo antes de construir uma candidatura. De acordo com o parlamentar que esteve em visita à redação do Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul, trata-se de uma decisão que ainda vai se concretizar nos próximos meses.

Rodolfo Nogueira que disse manter contatos diários com o presidente Jair Bolsosonaro e acredita que o apoio do ex-presidente será fator decisivo para eleição em praticamente todos os municípios de Mato grosso do Sul e em Dourados não é diferente. “Além do pedido do presidente também estive com o presidente nacional do PL que estabeleceu como estratégia da sigla ter candidatos em todas as capitais e nos principais municípios dos estados e com isso o partido terá uma candidatura forte em Dourados”, afirmou Rodolfo.

Mesmo não assumindo uma pré-candidatura, Rodolfo Nogueira é um nome natural dentro do bolsonarismo para a disputa da prefeitura de Dourados e contando com o apoio declarado do ex-presidente Jair Bolsonaro ganha um reforço. “Temos uma chuva de pré-candidatos em Dourados e processo deve se afunilar somente no próximo ano”, admite o deputado federal.

Capital

O parlamentar admite que um primeiro passo para garantir um projeto vitorioso na disputa eleitoral pela prefeitura de Dourados será a união de partidos ligados ao Bolsonarismo como o PP da senadora Tereza Cristina que é um aliado automático tanto para a definição de um candidato na Capital quanto em Dourados e mesmo nos maiores municípios de Mato Grosso do Sul.

“O presidente do PL, Waldemar da Costa Neto repassou para o partido que agora que tem a maior bancada no Congresso o partido deve ter com objetivo a conquista de prefeituras em todo país”. Esta foi afirmação de Rodolfo Nogueira que, no entanto, preferiu não citar possíveis nomes de candidatos a sucessão em Campo Grande.

Congestionamento

Pelo menos por enquanto o número de pré-candidaturas em Dourados se aproxima de uma dezena sendo que além de Rodolfo Nogueira os mais citados são o deputado federal Geraldo Resende, os estaduais Zé Teixeira e Lia Nogueira, o ex-deputado estadual Marçal Filho, o ex-candidato a senador pelo PT, Tiago Botelho, além do atual prefeito Alan Guedes . Até o vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha é citado como possível candidato.

