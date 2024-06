PRF prende homem com carga de entorpecentes avaliada em R$ 3 milhões em Bataguassu

Na sexta-feira (7), um homem de nacionalidade boliviana foi preso ao transportar 183 quilos de cocaína e 90 quilos de maconha na BR-267, trecho que corta o município de Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. A droga foi avaliada em R$ 3 milhões.

De acordo com a nota enviada à imprensa, equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estavam realizando uma fiscalização de rotina na rodovia quando deram ordem de parada a um caminhão com placas da Bolívia. O condutor do veículo desobedeceu à ordem e iniciou uma fuga. Pouco depois, o caminhão foi abandonado no acostamento da pista.

Durante as buscas para localizar os ocupantes do veículo, os policiais retornaram ao local e encontraram o motorista e uma passageira. Ambos alegaram que estavam transportando sacos de fertilizante. Contudo, ao realizarem uma revista minuciosa na carga, os policiais descobriram fardos de cocaína e maconha escondidos entre os sacos de fertilizante.

Diante das evidências, o caminhão, as drogas e os dois ocupantes foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Três Lagoas para as providências legais. O homem e a passageira agora enfrentam graves acusações relacionadas ao tráfico internacional de drogas.

A Polícia Federal conduzirá as investigações para identificar possíveis conexões do casal com redes maiores de tráfico de drogas. A apreensão de uma quantidade tão significativa de entorpecentes indica a gravidade da operação ilegal que estava em curso.

