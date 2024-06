Adolescente são atropelados por ônibus e sofrem fraturas graves em Três Lagoas

Dois adolescentes foram socorridos com fraturas graves após serem atropelados por um ônibus de trabalhadores na noite de sexta-feira (7). O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Clodoaldo Garcia com a Rua Antônio Luiz da Silveira, no Bairro Guana, em Três Lagoas, cidade a 327 quilômetros de Campo Grande.

Segundo a imprensa local, o ônibus estava estacionado na Avenida Clodoaldo, no sentido de Campo Grande. O motorista tinha acabado de deixar alguns passageiros em um ponto e, ao sair para virar na Rua Antônio Luiz da Silveira, acabou atingindo os adolescentes que estavam em uma bicicleta motorizada.

O motorista relatou que verificou pelo retrovisor e sinalizou a conversão à esquerda. No entanto, testemunhas afirmam que os adolescentes entraram na frente do ônibus repentinamente. A colisão resultou em fraturas graves nas pernas e nos braços dos jovens.

A bicicleta motorizada que os adolescentes estavam usando não possuía iluminação adequada. Ainda segundo testemunhas, o veículo estava em uma velocidade acima do permitido para a via, o que pode ter contribuído para a gravidade do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram os primeiros socorros aos adolescentes no local. Ambos foram encaminhados para o Hospital Auxiliadora, onde receberam atendimento médico especializado.

As autoridades locais estão investigando o caso para determinar as circunstâncias exatas do acidente e se houve negligência por parte de algum dos envolvidos.

