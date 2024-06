Pai e filho são presos, após descoberta de maconha e armas em em sítio

Na última quinta-feira (06), uma denuncia anônima levou a PM (Polícia Militar), de Rio Brilhante prender um homem de 58 anos, conhecido por ‘Pica Pau’ e seu filho, de 25 anos, ambos estocavam maconha e armas em um sítio

Os policiais foram até o sítio na quinta-feira (06), no início da manhã, ao chegarem lá encontraram a porteira aberta, os agentes começaram a fazer uma varredura no local. Em uma área coberta de um chiqueiro, foi localizado uma caixa d’água.

Dentro da caixa d’água, os policiais encontraram 50 quilos de maconha. No sofá da residência tinha uma espingarda e 12 munições do mesmo calibre. Ainda foi apreendido, duas câmeras de vigilância e em um cofre o valor de R$ 14 mil. Pai e filho foram presos e levados para a delegacia.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: