Campo Grande realiza “Dia D” de vacinação contra poliomielite neste sábado

Neste sábado (08), a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promove o Dia D de vacinação contra a Poliomielite. Seis unidades de saúde estarão abertas durante todo o dia, além de pontos itinerantes em dois shoppings, para atender crianças menores de 5 anos, público-alvo da campanha.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, enfatiza a importância de a população aproveitar o Dia D para atualizar suas vacinas.

“Este é um momento crucial para todos colocarem suas vacinas em dia. A vacinação é a melhor ferramenta de proteção que temos, tanto individual quanto coletivamente. Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis, incluindo as contra a gripe e a Covid-19. É fundamental que todos aproveitem esta oportunidade para garantir sua proteção e a de seus familiares”, afirmou.

Locais e horários de vacinação

A vacinação acontecerá nas Unidades de Saúde da Família (USFs) Noroeste, Silvia Regina, Moreninha, Parque do Sol, 26 de Agosto e Vila Cox, das 7h às 17h. Além disso, haverá pontos itinerantes nos Shoppings Norte Sul, das 10h às 18h, e Bosque dos Ipês, das 10h às 17h. No domingo (09), a vacinação continua nos Shoppings Norte Sul e Bosque dos Ipês, nos mesmos horários.

Em Campo Grande, a campanha tema meta de vacinar 62.682 crianças de 1 a 4 anos. As crianças menores de 1 ano devem ser vacinadas conforme o esquema primário (três doses da vacina inativada poliomielite — VIP). Já as crianças de 1 a 4 anos devem receber a vacina oral poliomielite (VOP), desde que já tenham completado o esquema primário com VIP.

A Poliomielite, conhecida como “paralisia infantil”, é uma doença viral que pode causar paralisia muscular, especialmente nos membros inferiores. O último caso registrado no Brasil foi em 1989, e o país foi certificado como livre da circulação do poliovírus selvagem em 1994. No entanto, devido à queda nas coberturas vacinais, o Brasil foi classificado em 2023 como um país de alto risco para a reintrodução do poliovírus.

Os sintomas da poliomielite incluem febre, mal-estar, dor de cabeça e de garganta, diarreia, vômitos e rigidez na nuca. Não existe tratamento específico contra a doença; os médicos tratam os sintomas conforme a apresentação do paciente.

A mobilização do Dia D de vacinação é uma medida importante para proteger a população infantil e prevenir a reintrodução do poliovírus no país. A Sesau reforça a importância da participação de todos para garantir a imunização e a segurança de nossas crianças.

