Prefeitura oferece metade do reajuste aos professores e greve continua

Sem condições de pagar em dezembro a parcela de reajuste salarial de 10,39% aos professores da Reme (Rede Municipal de Ensino), a Prefeitura de Campo Grande ofereceu nesta terça-feira (29), o reajuste de apenas 4,78% e auxílio alimentação de R$ 400, como indenização, aos mais de 8 mil profissionais de educação.

Porém, os Professores da Reme votaram contra a proposta e anunciaram greve na próxima sexta-feira (2), até o dia 9 de dezembro, conforme definido em assembleia geral feita na ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública) na tarde desta terça-feira (29).

Em março deste ano, a ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) conquistou o direito de negociação salarial pelo piso municipal por 20h, que previa corrigir os salários que estava em 55% do piso nacional na época, com previsão de atingir em dezembro de 2022 a 66,91% do valor nacional.

A lei, além de estabelecer os índices de correção deste ano, prevê um cronograma de integralização do valor do piso nacional do magistério ao piso 20h da REME. Com o escalonamento, o reajuste total de 62,4% virá em outubro de 2024.

Segundo a Lei Municipal 6.796/2022, a segunda etapa do reajuste de 10,39 viria neste mês, com previsão de aumentar mais 4,7% em dezembro de 2022. Em 2023, duas correções salariais de 10,56% está prevista nos meses de Maio e Outubro. Já em 2024, mais dois reajustes de 10,56% corrigiria totalmente o valor do piso dos professores municipais em comparação ao piso nacional.

Porém na semana passada, o secretário municipal de Educação, Lucas Bitencourt, anunciou que a prefeitura não poderia pagar reajuste de 10,39% referente ao mês de novembro deste ano, conforme a tabela de aumento escalonado, aceita pelos professores após negociações.

