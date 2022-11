Em avançado estado de putrefação, corpo de homem é encontrado em hotel

Um homem, identificado como Luiz Mário Martins Jatobá, de 59 anos, foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (29), em um hotel na Rua Dom Aquino, na região central de Campo Grande.

O corpo foi descoberto pelo gerente do hotel. De acordo ele, a vítima morava no local há aproximadamente 10 anos, uma parte desse tempo com sua mãe, que morreu há sete anos atrás. O homem relata que Luis foi encontrado em seu apartamento com a porta fechada e obstruída por dentro por várias malas.

Luis sofria de esquizofrenia, e evitava o contado com pessoas. Como era rotina que a vítima ficasse dias sem sair do quarto, o gerente não desconfiou de nada. De acordo com ele, o corpo só foi descoberto após sentir um forte odor vindo do quarto.

O homem vivia sob tutela de uma senhora, que mora em um quartos. Tudo indica que a causa da morte foi natural. Além do Corpo de Bombeiros, atenderam a ocorrência Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia Técnica. O corpo será levado ao Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal).

O caso foi registrado como morte a esclarecer na BPM Centro.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.