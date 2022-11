Açougueiro planta palmeiras para criar “rota das araras”

Plantando palmeiras nas rotatórias nas principais avenidas da cidade e assim criar uma espécie de rota para o voo das araras por Campo Grande. Já sendo chamada de “Capital das Araras” pela população das aves que “transitam” pelos céus da cidade pousando em árvores onde também conseguem um dos seus alimentos preferidos que são os frutos e também fazendo ninhos em trocos de palmeiras. É o caso do buriti, tucum, bocaiuva, carandá e acurí­ que estão entre as espécies preferidas pelas araras.

Esse é o projeto de vida de João Ferreira Lacerda, açougueiro de profissão mas defensor da natureza por vocação que cultiva em seus proprio quintal as mudas e planta com a orientação da Polícia Ambiental e de especialistas como a bióloga Neiva Guedes. Assim procedendo não altera o meio ambioente e contribui para contenção do processo de extinção de araras como já ocorre com a arara canidé incluída entre as espécies ameaçadas de extinção.

Aos 52 anos de idade ele diz que tem essa preocupação desde os oito anos de idade quando nas aulas de ciências recebeu o incentivo sobre a importância da natureza a necessidade de plantar árvores e a preservação do meio ambiente. Além de cultivar a plantar nos logradouros públicos ele também participa de ações para limpeza de corregos coma retiradas de entulhos que alguns casos são recuperados e transformações em peças de decoração.

É exatamente com base nesta constatação da importância das palmeiras para a preservação das araras, sejam da espécie Canindé, vermelhas, azuis que João Lacerda passou a produzir mudas de Palmeiras e plantar nas rotatórias pois manteria as aves como atração turística embelezando a cidade que também tem como características seus espaços verdes. Ele sabe que trata-se de um projeto a longo prazo pois as palmeiras demoram muito até atingirem a sua altura máxima, mas de qualquer forma acredita estar contribuindo para que as novas gerações continuem a assistir o passeio das araras pelo ceu da cidade.

Em alguns pontos da cidade como o final da Avenida Rachid Neder já se pode ver plantações de palmeiras o mesmo acontecendo em rotatórias nas proximidades do Parque Soter e a medida em que conseguir realizar o plantio em outros em canteiros de algumas das principais avenidas da cidade.

