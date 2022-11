Dois suspeitos de furtos em shoppings da Capital foram presos; o terceiro envolvido segue foragido

Dois integrantes de uma organização criminosa especializada em furtos em shoppings foram presos e encaminhados para a Derf (Delegacia Especializada de Repressão aos Roubos e Furtos) de Campo Grande, na manhã desta terça-feira (29). O terceiro envolvido ainda está foragido.

De acordo com o delegado da Derf, Francis Flávio Freire, os homens fazem parte de uma associação criminosa voltada para a prática de furtos em shopping centers em várias cidades do país, como Manaus (AM), Vitória (ES), Macaé (RJ), Jaú (SP), Campinas (SP), São Luís (MS) e Brasília (DF).

Em fevereiro deste ano, os autores praticaram três furtos, em três lojas do Shopping Bosque dos Ipês e do Shopping Norte Sul Plaza. Segundo Freire, os furtos somaram em um prejuízo aproximado de R$ 200 mil. “Em fevereiro, essa associação criminosa foi responsável por três furtos, em três lojas, de três shoppings diferentes de Campo Grande. Esses furtos foram realizados na mesma madrugada, do dia 26 de fevereiro deste ano. Inicialmente, eles foram ao Shopping Bosques dos Ipês, em seguida, na mesma noite, foram ao Shopping Norte Sul Plaza”, explica o delegado.

Os dois homens, com idades entre 23 e 25 anos, foram presos no dia 9 de novembro, na cidade de Santo Antônio do Descoberto, interior do estado de Goiás. Os autores eram considerados foragidos desde 17 de setembro deste ano.

Entenda o caso

No dia 26 de fevereiro deste ano, os autores praticaram três furtos em lojas do Shopping Bosque dos Ipês e do Shopping Norte Sul Plaza.

No Shopping Bosque dos Ipês, a Loja IPlace foi alvo de um furto, no qual os autores levaram diversos produtos da marca Apple, avaliados em R$ 27 mil.

Já no Shopping Norte Sul Plaza, duas lojas foram furtadas. A Loja TIM, teve 59 aparelhos celulares subtraídos, avaliados em R$ 150 mil; um roteador, avaliado em R$ 598,00; e a quantia de R$ 498,00, em dinheiro, que estava no caixa. Na Moura Joalheria, do mesmo shopping, foram subtraídas 20 peças de joias em ouro e 125 alianças em prata, avaliadas em R$ 24 mil.

De acordo com Freire, para praticar o crime, os criminosos chegavam nos shoppings centers antes de fecharem e esperavam a madrugada para realizar os crimes. “O modus operandi é o mesmo. Eles vão ao local próximo ao horário de encerramento de atendimento ao público, por volta das 22h. Adentram nas áreas privativas e se escondem no forro e dutos de ventilação dos shoppings. Quando o expediente é encerrado, na madrugada, os autores caminham pelos forros e adentram às lojas, previamente estudadas. Normalmente, são lojas de celular e joalherias”, explica.

Posteriormente, os autores se escondiam novamente nos dutos de ventilação e saiam de lá apenas no dia seguinte, após a abertura dos shoppings e circulação de outras pessoas. “Eles só saem do local quando o shopping é aberto, no dia seguinte, por volta das 10h e 12h”, reitera o delegado.

O delegado também explica que o grupo criminoso é especializado em desativar alarmes e sensores. “É uma associação especializada, que sabe desativar alarmes e sensores. O certo seria o vigilante noturno notar o alarme ou sirenes e verificar nas imediações se existe a presença dos autores. E claro, chamar a Polícia local. Só que eles não desconfiam que o autor ainda está no shopping, escondido em algum lugar”.

Investigação

Após investigação, com uso de câmeras de segurança, foi apurado que três indivíduos chegaram no Shopping Bosque dos Ipês no dia 26 de fevereiro, às 18h38min, utilizando um veículo de aplicativo Uber, Hyundai/HB20, de cor cinza. Um dos indivíduos escalou uma parede e teve acesso ao duto de ar condicionado.

Já os outros dois indivíduos saem do Shopping Bosque dos Ipês às 19h06 e chegam ao Shopping Norte Sul Plaza às 19h49min e ingressam num corredor restrito, onde um indivíduo trajando camisa social auxilia o outro, portando uma mochila, a subir por uma parede. O indivíduo com mochila permanece escondido no duto de ar condicionado, para pernoitar no Shopping e sai do telhado apenas às 10h13 do dia seguinte (27/02).

Nas imagens da câmera de segurança é possível notar que o suspeito carrega uma mochila, com os produtos subtraídos. O suspeito pega carona com um veículo que o aguardava no ponto de ônibus fora do shopping.

Durante a interrogação policial, os dois indivíduos explicaram parte do modus operandi dos furtos. “Nós conversamos com eles e informaram que estavam há cinco dias na cidade. Se hospedaram em um hotel na Afonso Pena. Fizeram o estudo da vigilância, do patrimônio das lojas e assim decidiram realizar os furtos”, relatou Freire.

No caso do terceiro envolvido, responsável pelo transporte dos demais, a Polícia Civil ainda não conseguiu identificar o paradeiro. “Desde a prisão deles, estamos tentando identificar o terceiro indivíduo envolvido nos furtos. Geralmente, cada um deles ficou infiltrado em cada shopping. Esse terceiro, ficou encarregado de transportá-los”.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba

