Black Friday Fronteira deve atrair 40 mil turistas

Em parceria com associações comerciais de Mato Grosso do Sul e Paraguai foi lançada na manhã desta terça-feira (09) em Campo Grande a Black Friday Fronteira de 2022. O evento é realizado pela ACEPP (Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã) e a Câmara de Comércio de Pedro Juan Caballero.

A Black Friday Fronteira foi interrompida durante dois anos devido a pandemia. A edição de 2022 será realizada entre os dia oito e 11 de setembro em Ponta Porã e nos dias sete a 11 de setembro em Pedro Juan Caballero, Paraguai. A coordenação estima que a ação deste ano deve levar aproximadamente 40 mil turistas às cidades que fazem fronteira com o Brasil e o Paraguai, o que poderá gerar uma movimentação de US$ 30 milhões em negócios, equivalente a R$ 153 milhões de reais.

Para quem quiser aproveitar as promoções os descontos devem chegar a 50%, com participação de 150 lojas ao todo tanto do Brasil quanto do Paraguai. Os estabelecimentos participantes estarão devidamente sinalizados para que os consumidores aproveitem os descontos.

De acordo com a Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Ponta Porã, Fabrícia Prioste, este ano a edição voltará com um diferencial: ações culturais com gastronomia local e artesanato típico, além de apresentações musicais e dança. A feira será montada na Rua Tiradentes, região que divide os dois países. A campanha conta com apoio do Sistema S e da Fecomércio-MS (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Mato Grosso do Sul).

O presidente do Sistema Comércio, Edison Araújo, destaca a importância de apoiar a ação que será revertida em benefícios para toda a economia e para a população. “Ao mesmo tempo em que as pessoas podem acessar produtos com preços promocionais, toda a cadeia de comércio e serviços se favorece do grande fluxo de pessoas, movimentando a rede hoteleira, a gastronomia e assim por diante. Também ajuda o comerciante a ter fluxo de caixa e se a preparar para as vendas de final de ano”.

