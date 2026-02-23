Prefeitura abre crédito suplementar de R$ 1,7 milhão para secretaria em Campo Grande

A Prefeitura de Campo Grande abriu crédito suplementar no valor de R$ 1,7 milhão para uma entidade municipal. A medida foi publicada no Diogrande (Diário Oficial da Capital) desta segunda-feira (23).

Conforme o documento, o montante de R$ 1.790.000,00 será destinado à Semadi (Secretaria Municipal de Gestão). A suplementação orçamentária tem como objetivo reforçar a estrutura administrativa e garantir a continuidade das ações desenvolvidas pela pasta.

Na administração pública, a suplementação orçamentária consiste na realocação de recursos dentro do orçamento aprovado. O mecanismo permite que verbas sejam transferidas de uma área para outra, de acordo com novas demandas ou prioridades emergenciais definidas pelo Poder Público, sem a necessidade de criação de um novo orçamento.

A abertura do crédito suplementar busca fortalecer as atividades da secretaria contemplada, assegurando a manutenção e a melhoria dos serviços oferecidos à população de Campo Grande.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais