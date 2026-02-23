Foragido tenta se esconder em casinha de cachorro, mas é preso pela PM em Rio Brilhante

Um homem com mandado de prisão em aberto foi capturado no fim de semana em Rio Brilhante após tentar despistar a polícia se escondendo em uma casinha de cachorro, no quintal da própria residência.

De acordo com o registro policial, equipes da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul realizavam patrulhamento de rotina quando identificaram, pelo sistema, a existência de uma ordem judicial contra Martins Sanches. O mandado, expedido pela Justiça local, tem validade até junho de 2027.

Os militares foram até o endereço informado e conversaram com a esposa do suspeito. Inicialmente, ela confirmou que o marido estava na casa. Porém, após entrar para chamá-lo, retornou informando que ele já não estava mais no imóvel e que teria fugido.

Durante as buscas no terreno, os policiais localizaram o homem escondido dentro de uma casinha de cachorro nos fundos da residência. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia para o cumprimento da ordem judicial.