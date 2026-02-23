Pedreiro é brutalmente espancado em tentativa de homicídio no bairro Varandas do Campo, em Campo Grande

Um pedreiro de 29 anos foi vítima de tentativa de assassinato na tarde de domingo (22) no bairro Varandas do Campo, em Campo Grande. O crime foi registrado por câmeras de segurança e deixou a vítima em estado grave, sendo socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para a Santa Casa.

As imagens mostram o pedreiro tentando fugir dos agressores pelas ruas do bairro. Em um momento, ele cai no chão e passa a ser atacado com pedaços de madeira e uma pá. Dois homens aparecem nas filmagens após quase dois minutos, aparentemente tentando intervir, mas os agressores fogem do local.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pedreiro relatou que teria sido agredido por “conversar demais” e por possuir uma dívida com os autores, que ele afirma conhecer, mas não soube identificar nominalmente.

Quando a polícia chegou ao local, por volta das 16h45, a vítima apresentava fratura no antebraço esquerdo, cortes e hematomas pelo corpo, além de sangramento intenso no rosto. O caso está sendo investigado como tentativa de homicídio.