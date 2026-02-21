Defensoria realiza primeiro mutirão do ano para reduzir fila por vagas em creches e escolas em Campo Grande

A Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul realiza no próximo sábado, 28 de fevereiro de 2026, o primeiro mutirão de atendimentos do ano voltado à redução da fila por vagas em creches e escolas da rede pública em Campo Grande. A ação será conduzida pelo Nudeca (Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente).

A força-tarefa ocorrerá na Unidade Barão de Melgaço, localizada na Rua Barão de Melgaço, nº 128, no Centro, das 7h30 às 11h30. A proposta é agilizar demandas jurídicas relacionadas a direitos fundamentais de crianças e adolescentes, garantindo maior celeridade no encaminhamento dos casos envolvendo acesso à educação infantil e ao ensino básico.

De acordo com a Defensoria, o mutirão será realizado em um sábado devido à alta procura por vagas na rede pública de ensino. O objetivo é oferecer respostas mais rápidas às famílias e viabilizar o encaminhamento de crianças e adolescentes para unidades de ensino próximas às suas residências, reduzindo o tempo de espera de quem já buscou ou pretende buscar atendimento na instituição.

A iniciativa faz parte do cronograma estratégico da Defensoria Pública para ampliar o acesso à Justiça e fortalecer a rede de proteção à infância e à adolescência na Capital. Durante o mutirão, defensoras e defensores públicos, além de servidoras e servidores, atuarão na triagem e no atendimento das demandas apresentadas.

O atendimento será realizado exclusivamente mediante agendamento prévio. Mais informações sobre os horários e procedimentos podem ser obtidas pelo telefone (67) 3318-2500.

