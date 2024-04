Pré-selecionados na lista de espera do Prouni devem comprovar dados até esta quinta

Nesta quinta-feira (4) termina o prazo para que os pré-selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) confirmem os dados cadastrados no momento da inscrição. A lista dos inscritos e pré-selecionados está disponível no Portal Único de Acesso.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os documentos, como comprovantes de renda familiar e histórico escolar, precisam ser entregues virtualmente ou de forma presencial, na instituição de ensino onde o candidato foi selecionado. Até a data estipulada, o estudante também poderá ser submetido a um processo seletivo próprio da universidade.

O Prouni oferece bolsas de estudo em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em universidades particulares. Para participar do programa é necessário ter realizado uma das últimas duas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ter renda de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.236).

O programa é realizado duas vezes por ano, ofertando bolsas para ingresso no primeiro e no segundo semestres. No total, nesta primeira edição, estão sendo oferecidas 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais (100%) e 97.451 parciais (50%), distribuídas em 15.482 cursos de 1.028 instituições.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: