Comboio que levava cigarros paraguaios é preso

A Polícia Militar fez a apreensão nesta quarta-feira (03) no município de Nova Andradina. Tratava-se de um comboio composto por seis veículos carregados com cigarros contrabandeados do Paraguai.

Os Agentes militares do 8º Batalhão e da Força Tática foram informados sobre a passagem do comboio. Após receberem essa informação, os policiais flagraram os veículos na Avenida Eurico Soares de Andrade, onde foi feita a abordagem. Um dos motoristas conseguiu fugir pela mata.

Os condutores foram presos, e os veículos e a carga de cigarros foram encaminhados para a Receita Federal.

